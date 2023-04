Wow! Khloé Kardashian stellt ihre Sportlichkeit unter Beweis

Khloé Kardashian (38) beweist jedem, wie sportlich sie ist! In den vergangenen Wochen sorgten die Beauty und ihr Ex Tristan Thompson (32) immer wieder für Schlagzeilen: Trotz einer jahrelangen On-off-Beziehung und Fremdgehskandalen bekamen die beiden im August vergangenen Jahres ein weiteres Kind. Aktuell soll das Ex-Paar sogar wieder anbandeln. Doch Khloé scheint sich nicht weiter um die Liebesgerüchte mit Tristan zu kümmern – es zieht sie stattdessen ins Fitnessstudio!

Auf TikTok teilte die 38-Jährige ein motivierendes Video: In einem schwarzen Sport-BH und einer dazu passenden Leggins trainiert Khloé mit einem Freund – und ihrem Sohnemann! Während einige User das Training der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit lobten, fiel anderen hingegen auf, wie groß ihr Sohn bereits geworden ist: "Der Kleine wächst zu schnell!"

Khloé scheint sich also nun voll und ganz auf sich zu konzentrieren – das bewies sie auch mit nachdenklichen Zitaten auf Instagram: "Das Leben wird immer unfair sein. Entscheide dich also für dich selbst. [...] Wärst du glücklich, wenn du wüsstest, dass du nur für die anderen lebst?" oder "Pass auf dich auf, Baby", heißt es unter anderem. Ob Khloé hiermit auch auf das andauernde Liebes-Drama mit ihrem Ex anspielen möchte?

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2023

