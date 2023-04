Alte Feinde: "Kampf der Realitystars"-Eva begegnet Tim Sandt

Diese Begegnung riss wohl einige alte Wunden auf. Evanthia Benetatou (31) ist in der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel dabei. Zuvor war die Influencerin schon in vielen anderen Shows – unter anderem auch bei Das Sommerhaus der Stars. Die Sendung war für Eva aber vermutlich ziemlich traumatisch, da die anderen Kandidaten sie nämlich regelrecht fertig machten. Einer von denen war Annemarie Eilfelds (32) Partner Tim Sandt. Nun trafen Eva und Tim am Starstrand wieder aufeinander!

Tim wurde bei "Kampf der Realitystars" mit einem Koffer voller Sand angekündigt – für Eva war das eine sehr unerfreuliche Überraschung. Das Mobbing im Sommerhaus scheint sie nämlich nach wie vor nicht vergessen zu haben: "Das hat mir wehgetan. Er hat sich danach bei mir auch nicht entschuldigt. [...] Ich habe Angst, in eine gleiche Situation zu geraten. Ich will nicht verletzt werden", befürchtete Eva. Nachdem der Blondschopf dann angekommen war, ließ die Konfrontation auch nicht lange auf sich warten: Die Sommerhaus-Thematik wurde wenig später vor versammelter Mannschaft besprochen. Dabei verzichtete Eva nicht darauf, Tim mit Anschuldigungen zu bombardieren.

Letztendlich konnten die beiden aber Frieden schließen und ließen die Vergangenheit hinter sich. Nachdem Tim sich bereits vor den anderen Kandidaten entschuldigt hatte, folgte noch ein klärendes Gespräch unter vier Augen. "Auf einen Neustart", einigten die beiden sich nach dem Friedens-Talk.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

TVNOW Eva, Andrej und Tim im Sommerhaus 2020

TV NOW Chris Broy und Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Star

