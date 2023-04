Marco Cerullo und seine Christina streiten manchmal heftig

Marco Cerullo (34) und Christina Grass (34) bekommen sich manchmal ganz schön in die Haare! Der einstige Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin hatten sich 2019 bei Bachelor in Paradise ineinander verliebt. Kurze Zeit später waren sie zusammengezogen und hatten sich verlobt. Ende 2020 verkündete das Paar dann aber plötzlich seine Trennung. Die war jedoch nicht von langer Dauer: Nur wenige Monate nach dem Aus gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. Heute sind Marco und Christina wieder total glücklich miteinander – auch wenn sie sich oft streiten.

"Auch in einer guten Beziehung gibt es mal Streit. Marco und ich können das sogar ziemlich gut", betonte Christina in einem Instagram-Post. Sie seien beide sehr unterschiedlich und vor allem sehr dickköpfig: "Ebenso sind wir beide sehr emotionale Menschen, weshalb die Emotionen dann manchmal schon überkochen." Marco habe früher oft das Haus verlassen, was sie gestört habe. Sie habe wiederum nur selten nachgegeben oder sich entschuldigt, was ihn sehr auf die Palme gebracht habe.

Über die Jahre hätten die beiden jedoch gelernt, die Bedürfnisse des anderen in Stresssituationen besser zu verstehen und auf die Wünsche des anderen einzugehen: "Wir akzeptieren den anderen so, wie er ist und wissen mittlerweile damit umzugehen. Trotzdem gibt es manchmal Momente, in denen wir kurz ausrasten." Am Ende zähle jedoch nur die Liebe, Akzeptanz und gegenseitiger Respekt. "Wir sind glücklich so", stellte Christina klar.

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, Influencer

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar

