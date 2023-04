Thorsten Legat über Sohn Nico: "Kann ihn nicht verurteilen"

Thorsten Legat (54) spricht Klartext! Der ehemalige Fußballspieler wurde durch seinen Einzug ins Dschungelcamp zu einem wahren Realitystar. Sein Sohn Nico Legat tritt nun in seine Fußstapfen und stellt sich gemeinsam mit seiner Freundin Sarah Liebich in der Realityshow Temptation Island dem ultimativen Treuetest. Doch schon jetzt polarisiert der 25-Jährige mit wilden Partys und mächtig Geflirte. Sein Vater Thorsten nahm den kleinen Unruhestifter jetzt in Schutz!

"Mein Sohn ist für sich selber zuständig. Punkt. Der ist 25 Jahre alt. Punkt. [...] Der hat eine gute Erziehung, ob er das umsetzen kann, das weiß ich nicht", stellte der Sportprofi in seiner Instagram-Story klar. Mit dem Verhalten seines Sohnes habe Thorsten nichts zu tun. Dennoch machte er deutlich: "Ich habe meinen Sohn lieb, ich kann ihn nicht verurteilen. Wenn er meint, er müsste das so tun."

Bereits im März hatte der stolze Vater seinem Sohn einen süßen Beitrag im Netz gewidmet. "Wenn ich ehrlich bin, musst du richtig dicke Eier haben, um dort mitzumachen und deinen Part stehen", schrieb Thorsten unter dem Videoclip mit Nico. Außerdem wünschte er ihm "Viel Glück" und fügte hinzu: "Ich hoffe, du weißt, was du tust."

Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Nico Legat, Leon Legat, Alexandra Legat und Thorsten Legat

Anzeige

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

Anzeige

Getty Images Thorsten und Alexandra Legat im November 2021 in Hürth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de