"Unauffällig": So feiert Melania Trump ihren 53. Geburtstag

Da gönnt sich wohl jemand mal etwas Ruhe! In der Vergangenheit ging es zwischen dem ehemaligen US-amerikanischen Präsident Donald Trump (76) und seiner Ex-First-Lady Melania Trump (53) so gar nicht rosig zu. An ihrem Geburtstag überraschte ihr Ehemann sie entweder mit fragwürdigen oder gar keinen Geschenken. Nun nimmt das einstige Model den Tagesablauf ihres Ehrentages scheinbar selbst in Hand: Melania soll ihren Geburtstag jetzt scheinbar dezent zelebrieren!

"Melania mag eine unauffällige Feier mit der Familie und ich glaube, das ist ihr Plan für den diesjährigen Geburtstag", behauptete ein Insider gegenüber People. Daher verbringe die Slowenin ihren heutigen 53. Geburtstag voraussichtlich im Kreise der Familie in Mar-a-Lago, einem ihrer Lieblingssorte. Ihr Ehrentag fällt in eine schwierige Zeit: Am Dienstag wurde die Klage der ehemaligen Kolumnistin E. Jean Carroll, die ihren Mann Donald der Vergewaltigung und Verleumdung beschuldigt, vor dem Gericht in New York City verhandelt.

Bislang hat die Blondine auf ihren Social-Media-Kanälen noch nichts über den Ablauf ihres heutigen Ehrentags preisgegeben. Donald machte währenddessen aber offenkundig lieber Werbung für sein neu erschienenes Buch "Letters to Trump" (zu deutsch: "Briefe an Trump") auf Instagram. Am Mittwoch bezeichnete er zudem Carrolls Vergewaltigungs- und Verleumdungsvorwürfe auf seinem Twitter-Channel als "Betrug".

Anzeige

Getty Images Donald Trump mit seiner Frau Melania, 2022

Anzeige

Getty Images Melania Trump, Oktober 2018 in Ghana

Anzeige

Getty Images Donald Trumps Frau Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de