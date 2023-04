Zweiter Todestag: Ashley Cain erinnert sich an seine Tochter

Ashley Cain (32) blickt auf die wohl schwerste Zeit seines Lebens zurück. Im April 2021 hatten der einstige Fußballer und seine damalige Partnerin Safiyya Vorajee (35) ihre Tochter Azaylia verloren. Die Kleine litt seit ihrer Geburt an einer aggressiven Form der Leukämie und konnte den Kampf gegen die Krankheit schlussendlich nicht gewinnen. Am Dienstag war ihr zweiter Todestag. Ashley blickte aus diesem Anlass nun auf ihre letzten Stunden zurück.

"Sie hat Tumore im Gehirn, sie hat Tumore in der Lunge, sie hat Tumore im Magen, sie hat Tumore in der Milz, sie hat überall Tumore. Und der Krebs wächst durch die Chemotherapie weiter", schilderte der 32-Jährige seine damalige Hilflosigkeit kurz vor Azaylias Tod im Podcast "Original Penguin X Campaign Against Living Miserably Under The Surface". Er blieb nächtelang wach – aus Angst, seine Tochter könnte am nächsten Morgen nicht mehr da sein. "Am Ende begann sie, aus den Augen zu bluten. Wenn sie weinte, kam Blut aus ihren Augen", erinnerte sich Ashley. Dann sei sie friedlich gestorben: "Wenn du die letzten Atemzüge deiner kleinen Prinzessin zählst, wird jede andere Entscheidung, die du in deinem Leben treffen musst, relativ einfach."

Safiyya meldete sich ebenfalls zu Azaylias zweitem Todestag. Unter einen Instagram-Post von Ashley schrieb sie: "Unsere Tochter wird für immer bei uns sein und stolz auf alles sein, was wir in ihrem Namen tun. [...] Azaylia, ich vermisse und liebe dich so sehr, kleine Prinzessin."

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain mit seiner Tochter Azaylia (†)

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee, Ashley Cain und Azaylia Diamond Cain

Instagram / mrashleycain Safiyya Vorajee und Ashley Cain mit ihrer Tochter Azaylia

