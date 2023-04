"Temptation Island"-Nachzügler Philipp will Tatum verführen!

Er ist von sich überzeugt! Die diesjährige Staffel von Temptation Island ist in vollem Gange – auf der Insel der Versuchung wollen Tatum Sara und Louis Streich ihre Treue zueinander testen. Bisher sah das allerdings nicht so gut aus, denn die Bilder des ersten Lagerfeuers schockierten die Schönheit sehr. In Folge fünf wird die Berlinerin mit einem Date mit einem neuen Single-Mann überrascht – und Philipp scheint sich gute Chancen auszurechnen!

"Die Granate muss ja zum Platzen gebracht werden – und deswegen bin ich jetzt hier", erklärt der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer im Interview. "Ich habe eigentlich keine Masche bei Frauen – ich komme generell immer gut an, egal, ob vergeben oder single", berichtet er. "Ich finde Tatum sehr niedlich, sie hat schon eine süße Art", erklärt Philipp. Man müsse aber schauen, wie der Abend verläuft. "Entweder bin ich am Ende der Kumpel-Typ oder der perfekte Verführer", vermutet er.

Ob sich Tatum auf Philipp einlassen wird, ist bisher ein Geheimnis – ebenso wie der Beziehungsstatus der Beauty. Doch vor wenigen Tagen wurde die 23-Jährige von einem aufmerksamen Promiflash-Leser in männlicher Begleitung gesehen. Doch der Mann war definitiv nicht ihr Freund Louis. Während des Einkaufs hatten die beiden sehr vertraut gewirkt.

