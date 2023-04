"Temptation Island"-Party endet in Adrian und Nicos Bett

Adrian Loevenich und Nico Legat ließen es ordentlich krachen! Die beiden Männer stellen sich derzeit dem ultimativen Treuetest auf Temptation Island. Doch ihre Freundinnen Sarah Liebich und Charline Grothe scheinen die Partylöwen bereits vergessen zu haben, denn in der Villa lassen sie kaum etwas anbrennen. In der aktuellen Folge verlegten Adrian und Nico kurzerhand die Party mit den heißen Verführerinnen in ihr Bett.

Bereits im Wohnzimmer geht Nico mit mehreren Single-Ladys auf Tuchfühlung. "Welche Sexparty ist das?", kommentiert Nora das Spektakel. Kurze Zeit später entscheiden Adrian und Nico dann, die Frauen mit auf ihr Zimmer zu nehmen. Mit ganzen vier Verführerinnen liegen die vergebenen Männer anschließend eng umschlungen im Bett. Obwohl sich die wilde Party nach einigen Minuten auflöst, macht es sich Verführerin Romina in Nicos Bett bequem und übernachtet in seinem Zimmer.

Trotz seines Verhaltens steht Nicos Vater Thorsten Legat hinter seinem Sohn! "Ich habe meinen Sohn lieb, ich kann ihn nicht verurteilen. Wenn er meint, er müsste das so tun", stellte der Realitystar vor einigen Tagen im Netz klar. Dennoch machte er ebenso deutlich, dass er nicht für seinen Sohn verantwortlich sei.

