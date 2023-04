Tierisch süß: Kaley Cuoco zeigt ihrer Tochter ihre Pferde!

Kaley Cuoco (37) unternimmt mit ihrem Baby einen ganz besonderen Ausflug! Vor wenigen Wochen war die The Big Bang Theory-Darstellerin zum allerersten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) begrüßte sie Töchterchen Matilda und schwebt seitdem total im Mama-Himmel. Die Schauspielerin und ihre kleine Familie feierten auch bereits ihr erstes Osterfest zusammen. Nun stellte Kaley ihrer Tochter ganz besondere Gefährten vor!

In ihrer Instagram-Story teilte die 37-Jährige einige zuckersüße Schnappschüsse von ihrem Ausflug. Auf den Fotos ist zu erkennen, wie Kaley ihrer Tochter ihre geliebten Pferde vorstellt. Während der Vierbeiner Cody versuchte, Matilda ein feuchtes Küssen zu geben, beschnupperte Carlata sie ganz vorsichtig. Die Kleine beäugte die Tiere aber eher skeptisch – Mama Kaley hatte hingegen ihren Spaß.

Es ist kaum zu übersehen, wie sehr Kaley in ihrer Rolle als frisch gebackene Mama aufgeht. Auch ihr Freund Tom kann das bestätigten. "Sie ist so gut darin. Es ist wie all die Qualitäten, die ich an Kaley liebe, mal 100", hatte der Schauspieler im Interview mit Access Hollywood vor einigen Tagen geschwärmt.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Tochter Matilda im April 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda im April 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Tochter Matilda im April 2023

