Ekat ist für Timon Krause "das Licht am Ende des Tunnels"

Timon Krause (28) findet liebevolle Worte für Ekaterina Leonova (36). Seit einigen Wochen verbringen der Mentalist und die Profitänzerin jede Menge Zeit miteinander. Der Grund dafür ist ihre Teilnahme an dem beliebten TV-Tanzwettbewerb Let's Dance. Doch in den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche. Sind Ekat und Timon etwa inzwischen mehr als nur Tanzpartner? Jetzt macht der Autor der schönen Russin ein süßes Kompliment.

"Das kann man wirklich nicht zusammenfassen, wie viel man hier erlebt. Also wir leben wirklich so wie in einem Tunnel", ließ Ekat die vergangenen Wochen mit Timon im Interview mit RTL Revue passieren. "Und in den meisten Tunneln wartet man auf das Licht am Ende des Tunnels. Aber in diesem Tunnel bist du mein Licht", fand der 28-Jährige daraufhin rührende Worte für seine Tanzpartnerin.

Timon machte Ekat das süße Kompliment, nachdem die Bild berichtet hatte, dass er und seine Freundin Sara Fuchs sich endgültig getrennt haben sollen. Die Fotografin soll den Lockenkopf sogar aus der Wohnung geworfen haben. Auch Ekat soll inzwischen von ihrem Freund, dem Unternehmer Hasan Kivran, getrennt sein.

