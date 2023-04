Etwa romantische Vibes bei Chris Rock und Sharon Carpenter?

Chris Rock (58) datet, was das Zeug hält! Der Stand-up-Komiker ist spätestens seit der Ohrfeige von Will Smith (54) bei den Oscars 2022 überall bekannt! Auch privat scheint es seit der Trennung von Malaak Compton-Rock nach fast 20 Jahren Ehe bei ihm drunter und drüber zu gehen. Nach einer vierjährigen Beziehung mit der Schauspielerin Megalyn Echikunwoke soll der Moderator mit der Drehbuchautorin Lake Bell (44) angebandelt haben. Vor wenigen Wochen tauchten Paparazzi-Aufnahmen mit einer Unbekannten auf –und jetzt wurde Chris bei einem romantischen Dinner mit der TV-Moderatorin Sharon Carpenter (41) gesichtet!

Eine Quelle von Page Six berichtete, dass der Komiker in der vergangenen Woche mit dem britischen TV-Star Sharon Carpenter im Chateau Marmont in West Hollywood ein paar Drinks in trauter Zweisamkeit genossen habe. "Sie schienen ineinander verliebt zu sein", gab der Informant an. "Sharon hat ununterbrochen gelacht," führte er weiter aus. Angeblich habe Chris mit Gästen an den Nachbartischen gescherzt. Twilight-Star Robert Pattinson (36) sei sogar zu ihnen gekommen, um die beiden zu begrüßen.

Während seines Netflix-Specials am 4. März, "Chris Rock: Selektive Empörung", bestätigte Chris, dass er sich mit niemandem trifft. "Ich war lange Zeit verheiratet. Ich war eine Zeit lang mit jemandem zusammen. Jetzt bin ich Single", machte er seinen Standpunkt fest. Der Schauspieler sprach in einem früheren Interview über seine Scheidung: "Wenn man sich scheiden lässt, muss man verdammt noch mal neu anfangen. Es ist kein Zusammenbruch, aber etwas in deinem Leben ist zusammengebrochen."

Anzeige

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Anzeige

Getty Images Sharon Carpenter, 2018

Anzeige

Getty Images Chris Rock im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de