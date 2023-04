Nackte Tatsachen: Jason Momoa zeigt sich erneut freizügig!

Seine Fans sind hin und weg! Jason Momoa (43) konnte als Schauspieler schon so einige Erfolge erzielen. So hatte er beispielsweise in den Filmen Aquaman oder auch "Dune" mitgewirkt. Vor wenigen Wochen machte er der Frauen- und Männerwelt dann eine große Freude und präsentierte ganz selbstverständlich seinen blanken Po vor laufender Kamera. Auch jetzt dürfte das ein oder andere Herz wieder höher schlagen, denn: In einem neuen Clip lässt Jason alle Hüllen fallen!

Im Videoformat Gym & Fridge von Men's Health öffnet der Schauspieler dem Kamerateam die Tür zu seinem hauseigenen Fitnessstudio. Doch nicht etwa im Sport-Outfit, sondern bis auf einen Morgenmantel und einen nachträglich eingefügten Zensurbalken komplett nackt. Im Anschluss zeigt der 43-Jährige seinen Kühlschrank, der mit allerlei Flaschen befüllt ist. Der Hottie führt das Team des Männermagazins weiter nur in Shorts bekleidet durch die Räumlichkeiten. Später präsentiert er seine Boxkünste an einem Boxsack und scheint sich dabei prächtig zu amüsieren.

Als Jason vor wenigen Wochen bereits nackte Tatsachen verlauten ließ, hatte er sein bestes Stück lediglich mit einem Lendenschurz bedeckt. Dieser Clip erreichte innerhalb kürzester Zeit fast sieben Millionen Aufrufe und bezeugt, dass seine Fans wohl sehr angetan von seinem durchtrainierten Körper sind. Er nutzte dies geschickt für seine Zwecke und machte damit anscheinend erfolgreich Werbung für seine eigene Modemarke.

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa mit seinem hawaiianischen Malo

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Collage: Instagram Collage: Jason Momoa zeigt seinen Po

