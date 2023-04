Rennfahrer Lewis Hamilton hält seinen Adoniskörper in Form!

Lewis Hamilton (38) gibt nicht nur mit seinem Mercedes Gas! Der Motorsportler ist mit sieben WM-Titeln der Rekord-Weltmeister der Formel 1. Der Brite übertrumpfte sogar Michael Schumacher (54) mit seinen Rennsiegen und wurde für seinen Erfolg von Queen Elizabeth (✝96) zum Ritter geschlagen. Seine Liebe zum Sport erkennt man auch an seinem durchtrainierten Körper. Der Profisportler bereitet sich im Fitnessstudio für die baldige Rückkehr auf die Rennbahn vor – und sein Engagement zahlt sich aus. Lewis ist top in Form!

Auf Instagram teilte der Hottie einige Eindrücke aus dem Fitnessstudio. Dabei sieht man ihn, wie er sein Oberteil auszieht und den Fans einen Blick auf sein Sixpack gewährt. Dazu schrieb der siebenfache Formel-1-Weltmeister: "Was bedeutet es, motiviert zu sein? Für mich bedeutet es, dass ich mich dazu entschließe, mich in allen Bereichen zu verbessern. In unserer Arbeit, in der Kreativität, im Leben insgesamt." Auf dem einen oder anderen Foto liegt der Rennfahrer in einer Badewanne – ob es sich dabei um kaltes oder warmes Wasser handelt, bleibt allerdings unklar.

"Harte Tage sind mir nicht fremd", gestand Lewis. Aktuell scheint es beruflich nicht so gut für den Mercedes-Star zu laufen, da die Saison mit zwei fünften Plätzen in Folge begonnen hatte. Davon lässt sich der selbstbewusste Sportler nicht unterkriegen: "Die Negativität ist nicht real, sie spielt sich nur im Kopf ab." Es läge an einem selbst, sie zu überwinden.

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Star

Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel und Lewis Hamilton im März 2020 in Melbourne

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de