2,5 Millionen Euro Steuerschulden? Beyoncé dementiert es!

Laut Beyoncé (41) ist da absolut nichts dran! Die Frau von Jay-Z (53) gehört weltweit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen. Mit Hits wie "Single Ladies", "Halo" oder "Cuff it" landete die gebürtige Texanerin immer an der Spitze der Charts. Bisher wurde die Sängerin mit unglaublichen 32 Grammy Awards ausgezeichnet – zudem wird ihr Vermögen auf umgerechnet etwa 100 Millionen Euro geschätzt. Nun droht ihr aber offenbar Ärger: Beyoncé soll einige Millionen Euro Steuerschulden haben!

Laut Berichten von Forbes soll die 41-Jährige Beschwerde gegen eine Forderung des IRS eingereicht haben. Der Internal Revenue Service, sprich die US-Steuerbehörde, hatte Beyoncé vorgeworfen, umgerechnet über 2,5 Millionen Euro Steuerschulden zu haben – dabei bezieht sich die Behörde auf die Jahre 2018 und 2019. Die "Crazy in Love"-Interpretin behauptet jedoch, die IRS habe in beiden Jahren die Millionen Euro an Spenden für wohltätige Zwecke nicht anerkannt. Sollte eine zusätzliche Steuerschuld bestehen, wäre diese laut ihren Anwälten nicht anwendbar – da sie "vernünftig und in gutem Glauben" gehandelt habe.

Generell läuft bei der Soulsängerin offenbar nicht alles wie am Schnürchen. Beispielsweise hatte Adidas im März die Zusammenarbeit mit der Mutter von Blue Ivy Carter (11) beendet. Die schlechten Verkaufszahlen von Beyoncés "Adidas x Ivy Park"-Kollektion sollen daran schuld sein.

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

Getty Images Beyoncé im Juli 2019

Getty Images Beyoncé im Super Bowl 2016

