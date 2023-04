Eifersüchtig auf Antonia Hemmer? Eva Benetatou äußert sich!

Eva Benetatou (31) meldet sich zu Wort! Sie und Antonia Hemmer (23) kämpfen derzeit bei Kampf der Realitystars um den Titel "Realitystar des Jahres". Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit hatte die Show in der vergangenen Folge allerdings schon wieder verlassen müssen. Sie vermutete, Eva hätte ihr ihre Stimme gegeben, weil sie eifersüchtig sei, dass Antonia sich mit Ur-Bachelor Paul Janke (41) so gut versteht. Das will Eva so allerdings nicht stehen lassen!

"Antonia und ich hatten nach den Dreharbeiten ein Vieraugengespräch und alles zwischen uns war cool!", berichtet die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Sie seien positiv auseinandergegangen. "Wieso muss man dann Wochen später lügen und falsche Behauptungen aufstellen? Ist das ehrlich und aufrichtig? Nein!", wettert Eva. "Das zeugt für mich von Unreife und ist schade", erklärt sie ihren Fans.

Antonia äußerte nach ihrem "Kampf der Realitystars"-Exit gegenüber Promiflash eine Vermutung über Eva: "Anscheinend war sie sehr eifersüchtig, weil sie gemerkt hat, dass Pauli und ich uns super verstehen." Es schien, als habe die Griechin ein Auge auf den Blondschopf geworfen.

