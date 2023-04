In Schwarz: So cool ist schwangere Lindsay Lohan unterwegs

Lindsay Lohan (36) setzt ein Fashion-Statement. Die Schauspielerin erwartet gerade zusammen mit ihrem Partner Bader Shammas ihr erstes Kind. Und die Schwangerschaft scheint sie in vollen Zügen zu genießen. Im Netz teilt sie regelmäßig frische Updates und Bilder ihres Babybauchs. Allerdings ist ihr Nachwuchs wohl schon größer als gedacht, denn zuletzt zeigte sie sich mit überraschend großem Bauch. Und jetzt teilt Lindsay ihr lässiges Schwangerschaftsoutfit.

In ihrer Instagram-Story teilt Lindsay ein cooles Spiegel-Selfie von sich. "Fröhlichen Samstag", grüßt sie ihre Fans und posiert in einem lässigen Look. Über einen schwarzen Ganzkörperlook hat sie einen durchscheinenden Cardigan geworfen und auf der Nase trägt sie eine riesige dunkle Sonnenbrille. Dazu entschied sich die "Girls Club"-Darstellerin für bequeme Sneaker und eine hellbraune Handtasche. In diesem Look macht die 36-Jährige aber zumindest den Eindruck, tiefenentspannt und lässig zu sein.

Lange dürfte Lindsay nicht mehr auf ihr Baby warten, denn ihre Freunde hatten ihr offenbar sogar schon eine Babyparty organisiert. Ihre gute Freundin Juliet Angus hatte bei Instagram geschrieben: "Ich bin in die Stadt geflogen, um meine umwerfende schwangere Freundin und strahlende Mama zu beschenken." Dazu hatte die Unternehmerin ein gemeinsames Foto mit ihr geteilt. Lindsay selbst hatte Ähnliches mit einem Selfie mit ihrer Schwester Aliana angedeutet.

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan im August 2022

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Instagram / juliet Juliet Angus und Lindsay Lohan

