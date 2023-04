Sorgen diese Gäste bei König Charles' Krönung für Ärger?

Auf König Charles' (74) Gästeliste stehen kontroverse Namen. In etwa einer Woche wird in Großbritannien die Krönung des Monarchen stattfinden. Und die Zeremonie wird ein großes Spektakel. Neben einer großen Prozession werden Musik-Acts wie Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) erwartet. Für diesen Anlass kommen Politiker und Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt angereist. Doch unter Charles' Gästen sind auch umstrittene Namen.

Laut Daily Mail soll unter anderem der chinesische Vizepräsident Han Zheng nach London kommen. Die sensible Beziehung von Großbritannien und China beruht auf historischen Hintergründen, doch dass der Vizepräsident sein Land vertritt, sorgte unter britischen Politikern für Empörung. Denn als chinesische Bürger 2019 in Hongkong lautstark protestierten, war er für diverse Festnahmen, Verletzungen und sogar Tötungen verantwortlich. Einige britische Politiker sollen diese Einladung als "respektlos" bezeichnet haben.

Als ebenfalls kritisch wurde die Einladung von Michelle O’Neill gesehen. Diese führt unter anderem die republikanische Partei Sinn Féin in Nordirland an. Als solche ist sie Regierungschefin Nordirlands und setzt sich aktiv für eine Abspaltung ihres Landes von Großbritannien ein. Ein Statement ihrer Vertreter betonte aber, dass sie zwar irische Republikanerin sei, sie mit der Teilnahme an der Krönung aber zeigen wolle, "Frieden und Versöhnung" anzustreben.

Getty Images König Charles III. im Palace of Westminster

Getty Images Han Zheng, Vizepräsident der Volksrepublik China

Getty Images Michelle O'Neill, Regierungschefin von Nordirland

