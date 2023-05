Autsch: Chloe Ferry lässt Narben von Beauty-OPs durchblitzen

Chloe Ferry (27) posiert im Bikini – und bekommt eine Menge Kritik. Durch seine Teilnahme bei diversen britischen TV-Formaten wie Ex on the Beach oder Geordie Shore ist das Reality-Sternchen bekannt geworden. Vor allem mit ihrer On-off-Beziehung zu Johnny Wilbo hatte Chloe zuletzt für eine Menge Schlagzeilen gesorgt. Doch nun stören sich einige ihrer Follower an eigentlich heißen Bikini-Pics der Beauty. Auf ihren Schnappschüssen sind Narben ihrer Schönheits-OPs zu sehen, was Chloes Fans offenbar auf die Palme bringt!

Im Netz zeigt sich Chloe gerne freizügig. Einige Bilder, auf denen sie in knappen Bikinis posiert, kommen allerdings nicht so gut bei ihren Fans an. "Je mehr man hinschaut, desto mehr sieht man, was mit dem Körper tatsächlich nicht stimmt", ärgert sich unter anderem ein User auf Instagram und versucht damit offenbar andere Follower auf die fiesen Narben aufmerksam zu machen, die Chloes Körper nach ihren vielen Eingriffen zieren. "Du brauchst ein größeres Oberteil [...] um diese Narben zu verbergen", lautet ein anderer Kommentar.

Dass Schönheits-OPs auch Schattenseiten haben, scheint Chloe allerdings deutlich zu sein. Immerhin meldete sie sich im vergangenen August erst mit schockierenden Bildern bei ihren Fans, in denen sie die Folgen einer missglückten OP dokumentiert hatte. "Die [Narben] werde ich möglicherweise nie wieder los", machte sie damit deutlich.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, britischer TV-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im April 2023

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry zeigt ihre OP-Narben

