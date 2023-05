Flocke meint: Gloria und Nikola Glumacs Liebes-Aus war Fake!

Alles nur Show? Das Ehepaar Gloria und Nikola Glumac nahm an dem Format Prominent getrennt teil – denn im Oktober 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Tatsächlich näherten sie sich in der Sendung immer mal wieder an, küssten sich sogar. Jedoch zofften sie sich auch wieder heftig. War das aber alles gar nicht echt? Kevin Platzer, aka Flocke, behauptet: Gloria und Nikola waren erst gar nicht getrennt!

"Ich weiß, dass sie noch zwei Tage vor dem Dreh zusammen essen waren, wussten aber angeblich [in der Sendung] nicht, dass sie sich wiedersehen und sind dann nach dem Dreh wieder zusammen. Aber das sieht ja auch ganz Deutschland. Das sieht jeder, dass es Fake ist", meint der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer im Promiflash-Interview. Flocke will also sogar wissen, dass Nikola und Gloria weiterhin ein Paar sind. Auch dazu hat er eine Meinung.

"Nikola soll mal ganz schnell rennen, sich eine ordentliche Frau suchen", betont Flocke im weiteren Gespräch mit Promiflash – der Ex-Temptation Island-Kandidat Credo erklärt zudem, dass die zwei einfach zu unterschiedlich seien. "Sie ist halt eine sehr dominante, taffe Frau und Niko ein lieber Mann", führt er aus.

Anzeige

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Flocke, Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de