Was sagen die Fans zu "Bauer sucht Frau International"-Korb?

War Heikos Entscheidung nachvollziehbar? Der Pflanzenzüchter hofft, bei Bauer sucht Frau International seine bessere Hälfte zu finden. Von seinen Bewerbern hatte er sich drei für ein näheres Kennenlernen in seine Wahlheimat La Palma eingeladen. Doch einen von ihnen schickte er direkt am ersten Tag wieder nach Hause. Thomas musste gehen – Basti und Sebastian durften bleiben. Wie kam diese Entscheidung bei den Fans an?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 2. Mai, 14:30 Uhr] hervorgeht, ist der Großteil mit Heikos Wahl zufrieden. 83,3 Prozent der Teilnehmer finden: "Mit Thomas hat es eben nicht gepasst." 16,7 Prozent gaben hingegen an, von dem Baden-Württemberger sehr überzeugt gewesen zu sein. Auf Twitter waren einige User allerdings auch der Meinung, dass keiner der drei Kandidaten sonderlich vielversprechend sei. "Wie können die alle ein gutes Gefühl haben?", fragte sich ein Zuschauer nach den Einzeldates. Ein anderer schrieb: "Die La-Palma-Konstellation passt überhaupt nicht – ein dreifacher Griff ins Klo."

Am meisten Bammel hatte offenbar Basti vor seinem Vieraugengespräch. Der Modefotograf wollte direkt klarstellen, dass er eine monogame Beziehung sucht und demisexuell ist. "Demisexualität heißt, dass ich Sex nur in einer Partnerschaft haben kann und nur, sobald Gefühle und Emotionen im Spiel sind", hatte er in der Sendung erklärt.

Alle Infos zu “Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

RTL+ Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2023

RTL+ Heiko, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2023

RTL+ Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2023

