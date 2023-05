Trotz Korb: Patrick will bei TV-Bäuerin Katrin zweite Chance

Patrick möchte offenbar weiter um Katrin kämpfen! Der Baden-Württemberger hatte die Mini-Pony-Züchterin im Rahmen der Bauer sucht Frau International-Dreharbeiten auf ihrem Hof besucht, allerdings nicht allein. Auch der Schweizer Marc wollte das Herz der Österreicherin erobern und hatte dabei offenbar mehr Glück: Er durfte bleiben – Patrick musste gehen. Letzterer ist daraufhin ziemlich wütend geworden und einfach abgehauen. Trotzdem hofft er, es noch mal bei Katrin versuchen zu können!

Nachdem sich Patrick zurückgezogen und offenbar etwas beruhigt hatte, nahm er Katrin zum Abschied noch mal in den Arm. Im Interview erklärte er: "Katrin und Marc wünsche ich auf jeden Fall eine lustige Hofwoche noch, aber natürlich nicht, dass es so viel funkt, dass ich noch mal bei Katrin vielleicht die Chance ergreifen kann." Ob daraus was wird, wird aber wohl erst in den nächsten Folgen zu sehen sein.

Katrin hatte Patrick bei ihrer Entscheidung mitgeteilt, dass sie sehe, wie sehr er sich ins Zeug lege und sie kennenlernen möchte. Gegenüber Marc gestand sie dann aber: "Bei dir ist einfach mehr, wo ich sag, du kommst mehr aus dir raus und da ist einfach ein bisschen mehr Spaß dahinter." Beide Männer seien ihr jedoch ein bisschen ans Herz gewachsen.

