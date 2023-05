Britney Spears teilt erneut tiefe Einblicke im Spitzen-BH

Spricht Britney Spears (41) in Rätseln? Zuletzt waren die Fans der amerikanischen Pop-Sängerin in großer Sorge. Grund dafür: Im vergangenen Monat teilte die Pop-Sängerin immer wieder merkwürdige Beiträge im Netz. So legte sie unter anderem eine Strand-Show im knappen Bikini hin und präsentierte in einem ihrer Videos voller Stolz ihre Schweißflecken. Jetzt löste Britney mit diesen tiefen Einblicken erneut Fragezeichen bei ihrer Community aus.

Am Dienstag teilte die "Toxic"-Interpretin mal wieder fragwürdige Bilder von sich auf Instagram. Ein Schnappschuss zeigt eine Nahaufnahme ihrer Brust, die lediglich von einem schwarzen Spitzen-BH verdeckt wird. Auf einem zweiten Bild ist eine Gruppe versammelter Männer, die eine Partie Schach spielen, zu sehen. Ebenso verwirrend war ihre Bildunterschrift dazu: "Wenn ich auf meine Bürste klatschen würde, könnte ich eine davon wie einen Ballon am Donnerstag zum Platzen bringen? [...] Wie buchstabiert man Brust – ist es Schach oder Brust?"

Was sind wohl Gründe für diese Bildauswahl? Natürlich hat Britney zu diesem Zeitpunkt keine Erklärung für ihre Schnappschüsse. Das bleibt wohl fürs Erste ein Rätsel. Sicherlich hätten ihre Fans eine Menge zu ihren neuesten Aktivitäten auf Social Media zu sagen – allerdings hat die Blondine nach wie vor ihre Kommentarfunktion deaktiviert...

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2023

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears am Strand

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de