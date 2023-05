Die Jonas Brothers kündigen fette Tournee für den Sommer an!

Die Jonas Brothers ließen die Konzert-Bombe platzen! Seit 2007 ist die Boyband, bestehend aus Kevin Jonas (35), Nick Jonas (30) und Joe Jonas (33), international berühmt. Den großen Durchbruch hatte die Band schließlich 2008 mit dem Fernsehfilm Camp Rock, wobei ihre Fangemeinde schlagartig explodierte. 2019 brachten die drei Brüder ihr aktuelles Album "Happiness Begins" raus und versprachen schließlich für den 12. Mai ihr sechstes Studioalbum. Jetzt kündigten die Jonas Brothers eine Reihe von 35 Konzerten in Nordamerika an!

"Es ist offiziell!", schrieb die Band am Dienstag auf Instagram und machte somit ihre Tournee für den Sommer publik. Die Konzerte sollen unter dem Motto "Fünf Alben. Eine Nacht. Die Tour" stehen. Voraussichtlich werden die Jonas Brothers Songs aus ihren Alben ab 2007 zum Besten geben. Die Musiker verrieten gegenüber SiriusXM, dass sie versuchen werden, so ziemlich jeden Song von allen Platten zu spielen – allerdings manchmal in Medleys und neuen Versionen. Selbstverständlich werde die Gruppe auch die Lieder ihres neuen Albums präsentieren.

"Jemand könnte sagen: 'Oh, das wird eine wirklich lange Show', aber Tatsache ist, dass wir, als einige dieser früheren Alben herauskamen, Teenager mit viel Energie waren", erklärte Nick. "Und deshalb ist das Tempo der Songs etwas schneller... Also wird es eigentlich nicht so lang sein." "Let's go!", motivieren die Jonas Brothers ihre Fans und rufen zum Kauf der Tickets auf.

Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers während ihrer "Hollywood Walk of Fame"-Inauguration

Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Nick Jonas und Kevin Jonas im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Nick Jonas, Kevin Jonas und Joe Jonas in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de