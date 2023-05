Freizügig bei GNTM: Das hält Nina Kablitz' Verlobter davon!

Bei Germany's next Topmodel zeigen sich die Kandidatinnen Jahr für Jahr schon auch mal etwas freizügiger! In der aktuellen Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow posierten die Teilnehmerinnen beim Sedcart-Shooting beispielsweise oben ohne. Auch Nina Kablitz ließ für die Fotografin die Hüllen fallen. Aber was sagt eigentlich Ninas Verlobter zu den freizügigen GNTM-Shootings und -Walks? Im Promiflash-Interview verrät es das Nachwuchsmodel...

Im Rahmen des TikTok-Events #ForYouFest spricht die GNTM-Kandidatin gegenüber Promiflash über ihren Liebsten – und dabei kommt sie auch auf die freizügigen Momente zu sprechen. "Tatsächlich dachte ich, er reagiert da ein bisschen negativer – aber er findet das nicht schlimm! Er differenziert das", betont der Rotschopf. Ninas Verlobter unterstütze sie während der GNTM-Zeit im Allgemeinen "von vorne bis hinten" und sei "unfassbar stolz" auf sie.

Für Nina sei es sehr schwer gewesen, während des Drehs in Los Angeles für so lange Zeit von ihrem zukünftigen Ehemann getrennt gewesen zu sein. Doch sie habe sich zu diesem Zeitpunkt etwas Besonderes für ihn überlegt. "Ich habe ein Tagebuch geschrieben – extra für ihn. Ich konnte ihm das dann vorlesen", erzählt die Tattoo-Liebhaberin.

ProSieben / Richard Hübner Nina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / ninakablitz Nina Kablitz im Dezember 2022

ProSieben/Sven Doornkaat Nina beim Kilian-Kerner-Casting

