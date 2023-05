Heidi und Thomas Hayo nicht überzeugt: Maike fliegt bei GNTM

Bei Germany's next Topmodel geht es in großen Sprüngen auf die Top Ten zu! In der heutigen Folgen kämpften noch zwölf Models um den begehrten Titel. Zehn von ihnen waren von Anfang an Teil der Reise – Maike Nietsch und Nicole Reitbauer stießen allerdings mit vier weiteren Kandidatinnen erst in Folge acht zu den Nachwuchsmodels. In der letzten Woche mussten die Fans sich schon von Nachzüglerin Marielena Aponte verabschieden – und auch in dieser Woche muss eine der Nachrückerinnen gehen!

In der aktuellen Folge traf es Kandidatin Maike. "Ich wäre unglaublich traurig, wenn das jetzt nicht mehr reichen würde, weil ich finde, ich war viel zu kurz da, auch wegen des Später-Kommens", äußert sie schon vor der Entscheidung eine böse Vorahnung. Und tatsächlich – Heidi Klum (49) hat diesmal kein Foto für die Medizinstudentin. Sowohl beim Gruppen-Musik-Fotoshooting als auch beim Walk konnte sie nicht überzeugen. "Ich fand, du hattest diese Stärke nicht, die Power, die man sehen möchte", erklärt die Chefjurorin. "Ich hatte eine richtig, richtig schöne Zeit", nimmt Maike ihren Exit sportlich.

Viel besser sah es da für Konkurrentin Anna-Maria Fuhrmann aus: Sie wurde von Heidi und von Gastjuror Thomas Hayo sehr für ihre Leistung gelobt. "Wir hatten ganz viele tolle Momente. [...] Was ich an dir so schön fand, dieses Lachen, das kommt rüber!", schwärmt Thomas vom Fotoshooting mit ihr. In der Vergangenheit war Anna-Maria wegen ihres ähnlichen Looks immer wieder mit Konkurrentin Maike verglichen worden.

Heidi Klum und Thomas Hayo bei "Germany's next Topmodel" 2023

GTNM-Kandidatin Maike

Cassy, Anna-Maria und Maike beim Entscheidungswalk

