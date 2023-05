Scheidung im Gange: Kevin Costners Frau legt den Ehering ab

Christine Baumgartner (49) hat offenbar mit ihrer Beziehung abgeschlossen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die US-Amerikanerin und ihr berühmter Ehemann Kevin Costner (68) sich scheiden lassen. Nach knapp 18 Jahren Liebe wollen die zwei getrennte Wege gehen – als Grund gaben sie "unüberbrückbare Differenzen" an. Für die Designerin ist die gemeinsame Zeit allem Anschein nach Geschichte: Christine trägt ihren Ehering nicht mal mehr!

Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Blondine am Mittwoch in Santa Barbara. In einem lässigen Outfit aus Jeansjacke und weißer Hose stieg sie aus ihrem Auto aus – und wirkte dabei so gar nicht traurig. Besonders auffällig war aber die Hand der 49-Jährigen: An Christines Fingern war keine Spur von ihrem Ehe- oder ihrem Verlobungsring zu sehen!

So schnell abgeschlossen wie Christine hat ihr Ex offenbar nicht. Denn der "The Bodyguard"-Star selbst trägt seinen Liebesschmuck noch – das zeigen zumindest die letzten Fotos des Schauspielers. Diese waren jedoch am Wochenende vor Bekanntgabe der Scheidung aufgenommen worden.

Getty Images Christine Baumgartner, Model

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner bei den Oscars 2022

Getty Images Kevin Costner, 2022

