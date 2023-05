Diese Promi-Paare hatten ihr Liebes-Outing auf der Met Gala!

Vor wenigen Tagen war es wieder so weit! Die größten Stars der Welt fanden sich in New York zur Met Gala ein. Dieses Spendenevent zugunsten des Metropolitan Museum of Modern Art ist für die extravagante Fashion bekannt, die dort stets von den Promis zur Schau getragen wird. Auch wenn die Looks der Gäste an diesem Abend besonders im Fokus stehen, sorgte bereits so manches Liebes-Outing auf dem roten Teppich für Schlagzeilen. Promiflash schaut mit euch zurück auf die Promi-Paare, die ihre Liebe auf dem roten Teppich der Met Gala öffentlich machten!

Im Jahr 2015 gaben der Schauspieler Robert Pattinson (36) und die Sängerin FKA Twigs (35) ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich der Spendengala in New York. Die beiden waren sogar kurzzeitig verlobt, ehe sie im Jahr 2017 ihre Trennung bekannt gaben. Ein Jahr später machten das Model Gigi Hadid (28) und der Sänger Zayn Malik (30) ihre Beziehung offiziell, als sie im Rahmen der Veranstaltung zum ersten Mal als Paar auftraten. Ihre On-off-Liebe wurde von der Geburt der kleinen Khai gekrönt, jedoch ist die Beziehung des Paares mittlerweile zerbrochen.

Im Jahr 2017 gab es gleich mehrere Paare, die den roten Teppich der Met Gala dazu nutzten, um ein Liebes-Outing abzugeben. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte die Sängerin Selena Gomez (30), die an der Seite des Sängers The Weeknd (33) erschien. Deren Liebesbeziehung, die zuvor aufgrund pikanter Paparazzi-Fotos bereits vermutet worden war, wurde damit offiziell bestätigt. Nach einigen gemeinsamen Monaten gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt, weshalb es für die beiden bei wenigen Pärchen-Auftritten blieb.

Die Sängerin Jennifer Lopez (53) und ihr damaliger Freund, Baseball-Star Alex Rodriguez (47), machten ihre Beziehung ebenfalls auf der Met Gala 2017 offiziell. Ihre Liebe hielt jedoch nicht und Jennifer kehrte schließlich zu ihrem Ex-Verlobten Ben Affleck (50) zurück, mit dem sie mittlerweile sogar verheiratet ist.

Der Sänger Nick Jonas (30) und die Schauspielerin Priyanka Chopra (40) wurden auf der Met Gala 2017 erstmalig zusammen abgelichtet, auch wenn ihre Romanze zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen hatte. Weil sie beide vom Designer Ralph Lauren (83) eingekleidet worden waren, posierten sie damals für gemeinsame Fotos. Der Rest ist Geschichte: Mittlerweile sind die beiden verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.

Auch die Met Gala 2018 bot einigen Stoff für Liebes-Schlagzeilen! Besonders in Erinnerung blieben die Bilder von Kylie Jenner (25) und Travis Scott (32), die sich wenige Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Stormi (5) erstmals als Paar zeigten. Mittlerweile ist deren Familie noch um den kleinen Aire (1) gewachsen, allerdings sind Kylie und Travis kein Paar mehr.

Auch der Sänger Shawn Mendes (24) und das Model Hailey Bieber (26), damals noch Baldwin, erschienen im Jahr 2018 gemeinsam auf dem roten Teppich der Spendengala. Damit heizten sie die Gerüchte um eine Liebesbeziehung deutlich an. Hailey ist mittlerweile aber mit dem Popstar Justin Bieber (29) verheiratet und Shawn scheint sein Glück erneut in seiner Ex-Freundin Camila Cabello (26) gefunden zu haben.

Nachdem sich bereits seit einiger Zeit die Gerüchte um deren angebliche Romanze rankten, erschienen die "Riverdale"-Co-Stars Cole Sprouse (30) und Lili Reinhart (26) gemeinsam auf der Met Gala 2018. Damit bestätigten die Schauspieler ihre Liebesbeziehung, die insgesamt zwei Jahre andauern würde. Es scheint wohl ganz so, als wäre die Met Gala eine willkommene Gelegenheit für Stars, ihre Liebesbeziehungen offiziell zu machen. Es bleibt abzuwarten, wer sich in den kommenden Jahren noch auf dem roten Teppich outen und zu seiner Liebe bekennen wird!

Getty Images Robert Pattinson und FKA Twigs auf der Met Gala 2015

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Met Gala 2016

Getty Images Selena Gomez und The Weeknd auf der Met Gala 2017

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez auf dem roten Teppich der Met Gala 2017

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra auf dem roten Teppich der Met Gala 2017

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner auf der Met Gala 2018

Getty Images Shawn Mendes und Hailey Bieber auf der Met Gala 2018

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Met Gala 2018

