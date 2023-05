Karlie Kloss zeigt ihre Babykugel im figurbetonten Kleid

Karlie Kloss (30) setzt neue Maßstäbe für Umstandsmode! Der ehemalige Victoria's Secret Engel und ihr Ehemann Joshua Kushner (37) begrüßten 2021 ihren ersten gemeinsamen Sohn Levi Joseph auf der Welt. Jetzt sorgte die 30-Jährige für einen echten Wow-Moment bei der diesjährigen Met-Gala. Grund dafür: Sie verkündete voller Stolz, erneut Nachwuchs zu erwarten. Nun strahlte Karlie erneut mit ihrem wachsenden Babybauch im eng anliegenden Kleid!

Auf neusten Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, trägt das Supermodel ein schwarzes Maxi-Kleid mit tiefen Rückenausschnitt und Cut-Outs an der Vorderseite, das ihre Rundungen perfekt in Szene setzt. Dazu trägt sie spitz zulaufende Pumps. Ein natürliches Make-up, gewelltes Haar sowie dezenter Goldschmuck runden das Outfit ab. Das Kleid stamme vom australischen Designer Dion Lee und habe einen Wert von rund 1.000 Euro.

Auf Instagram gewährt die Brünette ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben – so auch von ihrem atemberaubenden Auftritt bei der Met-Gala. Dort postete die baldige Zweifach-Mama vor wenigen Tagen eine Fotoreihe ihres Schwangerschafts-Looks. "Babys erstes Treffen" schrieb sie als Bildunterschrift. Die Bilder kamen bei ihrer Community besonders gut an. Sogar Mark Zuckerberg war unter den Kommentaren zu finden: "Ich freue mich so für dich und Josh! Ihr zwei seid tolle Eltern und die Welt kann sich glücklich schätzen, mehr Kinder von euch zu haben."

Getty Images Joshua Kushner und Karlie Kloss bei der Met Gala 2023

Instagram / karliekloss Karlie Kloss mit ihrem Sohn im November 2021

Getty Images Karlie Kloss im November 2021 in New York

