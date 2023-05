Mehrere Nannys: Sie bringen Ordnung in Bushido-Haushalt!

Sie geben einen Einblick in ihr Familienleben! Bushido (44) und seine Angebetete Anna-Maria Ferchichi (41) konnten wohl nicht genug Kinder haben. Heute teilen der Rapper und die Schwester von Sarah Connor (42) miteinander sage und schreibe acht Kiddies – und die beiden genießen das Elternsein allem Anschein nach in vollen Zügen. Doch wer so viel Nachwuchs hat, braucht hier und da auch mal Unterstützung. Das dachten sich auch die Ferchichis: Mehrere Nannys sorgen im turbulenten Bushido-Haushalt für Ordnung!

Via Instagram schildert Anna-Maria, dass jedes ihrer Drillings-Kids ein eigenes Kindermädchen hat. Sie äußert: "Wunderbare Frauen, habe heute erst wieder gedacht, was für ein Glück wir doch haben." Tatsächlich wohnen alle Nannys unter dem gleichen Dach wie Bushido und seine Familie. Das sei die beste Lösung gewesen, meint die 41-jährige Gattin des Skandalmusikers. Zudem zeigt sie sich äußerst dankbar für den Support, den sie mit ihrem zahlreichen Nachwuchs erfährt.

Die Unterstützung kommt wohl gerade auch deshalb sehr gelegen, weil nicht alle Kinder von Bushido und Anna-Maria gesund sind. Dadurch werden die Eltern noch mehr beansprucht als ohnehin schon. Beispielsweise leide der kleine Djibrail an einer chronischen Erkrankung und habe bereits einen "langen Leidensweg" hinter sich, wie die Mama des Kleinen auf Social Media berichtet.

Drei Kinder von Bushido im Jahr 2023

Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Jahr 2023

Anna-Maria Ferchichi und Bushido während eines Events

