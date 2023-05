Der Grund, warum Herzogin Meghan nicht auf der Met Gala war

Herzogin Meghan (41) liebt bekanntlich glamouröse Events. In den vergangenen Wochen stellte sich heraus, dass die Frau von Prinz Harry (38) nicht an der Krönung ihres Schwiegervaters teilnehmen wird. Somit hätte die "Suits"-Darstellerin die Möglichkeit gehabt, auf der diesjährigen Met Gala aufzutreten. Auch wenn der Königspalast nicht sehr begeistert davon gewesen wäre, hätte man der Herzogin als kontroverser Figur zugetraut, dass sie trotzdem hingeht. Doch von der royalen Beauty fehlte jede Spur: Warum nahm Meghan nicht an der Met Gala teil?

Es wurde gemunkelt, dass die Herzogin von Sussex am Montag ihr Debüt auf dem roten Teppich geben würde – jetzt wird wild spekuliert, warum sie nicht aufkreuzte. Einer der Gründe laut Mirror soll der hohe Sicherheitsaufwand gewesen sein, den sie bei der mit Prominenten gespickten Veranstaltung benötigen hätten. Außerdem seien Harry und Meghan in Amerika nicht das beliebteste Paar: Die Leute seien müde von dem ganzen Trubel um die Royals.

Deswegen wollten sich die anderen Gäste angeblich auch nicht die Show von den Sussexes stehlen lassen. Ein Experte ist sich sicher: "Alle Augen wären auf Harry und Meghan gerichtet, was die Aufmerksamkeit von den üblichen Verdächtigen ablenken würde." Ein PR-Berater soll der Herzogin abgeraten haben zu kommen, da es sonst viele neue negative Schlagzeilen über sie gegeben hätte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Freedom Gala in New York im November 2021

Getty Images Herzogin Meghan auf der Beerdigung der Queen

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

