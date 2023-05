Er bleibt nicht: Prinz Harry ist auf dem Weg zum Flughafen

Er bleibt also wohl doch nicht. Am heutigen Tag stand die Krönung von König Charles III. (74) an – er ist nun offiziell das Oberhaupt der britischen Monarchie. Zu diesem Anlass reiste sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38) gestern aus den USA an. Gemeinsam mit seiner Cousine Prinzessin Eugenie (33) und deren Mann nahm er in der dritten Reihe der Westminster Abbey Platz. Doch es handelte sich bei seinem Besuch nur um ein kurzes Vergnügen, denn: Harry ist wohl auf dem Weg zum Flughafen.

Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen den Royal, der direkt im Anschluss an die Zeremonie in der Kirche in ein Auto steigt. Um pünktlich zum Geburtstag seines Sohnes Archie Harrison (4) wieder zurück in Kalifornien zu sein, soll Harry sogar einen kommerziellen Flug nehmen. Das bedeutet auch, dass er das Friedensangebot seiner Familie offenbar nicht annehmen wird.

Dementsprechend scheint sich die Lippenleserin geirrt zu haben, die meinte erkannt zu haben, dass Harry seine Abreise auf morgen verlegt habe. Ein anderer Lippenleser hingegen scheint den richtigen Riecher gehabt zu haben, wie Just Jared berichtet: "Prinz Harry bestätigte Jack, dass er weder für den Moment des Balkonfotos noch für die Feierlichkeiten nach der Krönung bleiben würde. Er sagte während der Zeremonie: 'Ich werde direkt zum Flughafen fahren'".

