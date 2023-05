Bei Krönung: Darüber sprach Prinz Harry mit Jack Brooksbank

Es ist offiziell! König Charles III. (74) wurde heute offiziell in der Westminster Abbey zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt. Für diese Feierlichkeiten war auch sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38) nach London gereist. Während der Krönung nahm er neben dem Mann seiner Cousine Prinzessin Eugenie (33) Platz, mit dem er sich angeregt unterhielt. Jetzt verrät eine Lippenleserin, was Harry gesagt haben soll.

Wie Mirror berichtet, erkannte Jacqui Press eine unbeschwerte Unterhaltung zwischen Prinz Williams (40) Bruder und Jack Brooksbank (37) über die Abreise des Wahlamerikaners. "Etwa Viertel vor vier", soll der Rotschopf gesagt haben. Daraufhin habe Eugenies Mann entgegnet: "Oh wirklich, wann?", was Harry mit "Ich denke, morgen…" beantwortet haben soll. Bleibt er also doch länger?

Eigentlich wollte er nach der Zeremonie direkt wieder abreisen, um den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie Harrison (4) zu feiern – doch dann wurde er zum Krönungsessen eingeladen. Bisher ist nicht bekannt, ob der Mann von Herzogin Meghan (41) zu dieser Feierlichkeit erscheinen wird. Laut Daily Mail könnte die Einladung als eine Art Friedensangebot gesehen werden.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

Getty Images Prinz Harry, König Charles' Krönung

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

