Fake-Trennung? Gloria und Niko Glumac reagieren auf Vorwürfe

Gloria Glumac und ihr Ex-Mann Nikola reagieren auf die Vorwürfe! Neben sieben weiteren Paaren nahmen auch die Temptation Island-Stars in diesem Jahr an Prominent getrennt teil. Doch trotz Trennung näherten sich Gloria und ihr Verflossener in der Show immer wieder an. Einige Zuschauer vermuteten daher, dass die Trennung der beiden nicht echt war. Nach "Prominent getrennt" sorgten Gloria und Niko nun für Aufklärung!

Beim großen "Prominent getrennt"-Wiedersehen auf YouTube sprach das Ex-Ehepaar Klartext: "Leute, hört bitte auf! Wir waren getrennt! [...] Das, was in der Show war, kann man nicht spielen!", wetterte die 30-Jährige. Auch ihr Ex-Mann scheint von den Reaktionen aus der Öffentlichkeit angenervt zu sein: "Diese Vorwürfe von manchen Menschen konnte ich mir einfach nicht mehr anhören." Auch heute konnten Gloria und Niko nicht mehr als Paar zueinanderfinden.

Ein Liebes-Comeback schließen die Realitystars aus, wie sie ebenfalls klarstellten: "Nach der Show hatten wir wieder etwas Kontakt miteinander, aber dann hat man gemerkt, dass zwischen uns gar nichts passt", offenbarte Niko. Aber auch Gloria scheint allmählich genug von ihrem Ex zu haben: "Also ich kann es kaum ertragen, neben ihm zu sitzen. Seine Anwesenheit macht mich ganz wahnsinnig."

