Kate Merlan gönnte anderem "Prominent getrennt"-Paar Sieg

Kate Merlan (36) hatte ihre ganz eigenen Favoriten! Auch in diesem Jahr trafen acht Ex-Paare bei Prominent getrennt aufeinander und versuchten, als Team die verschiedenen Challenges für sich zu gewinnen. Den Sieg und damit das hohe Preisgeld durften am Ende Gloria Glumac und ihr Ex-Mann Nikola mit nach Hause nehmen. Kate hätte aber lieber ein anderes Paar auf dem Siegertreppchen gesehen!

Das verriet die 36-Jährige beim großen "Prominent getrennt"-Wiedersehen auf YouTube: "Natürlich habe ich es ihnen nicht gegönnt, [...] ich hätte eher den anderen den Sieg gegönnt, weil ich die beiden [...] einfach nicht mochte!" Kate hätte sich also gefreut, wenn Sandra Janina (23) und Juliano Fernandez oder Gustav Masurek (34) und Karina Wagner (27) gewonnen hätten. Dennoch räumte sie ein: "Im Endeffekt ist es mir egal, weil ich mit diesen Menschen nichts zu tun habe."

Ihr Ex Jakub (27) reagierte hingegen gelassener auf den Sieg ihrer Konkurrenten: "Ich denke, wenn du dich am Ende in den Spielen auch durchsetzt [...], dann wäre es ja Quatsch zu sagen, dass sie es nicht verdient haben..." Seiner Meinung nach haben Gloria und Niko deswegen auch zurecht gewonnen.

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-Sternchen

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2023

