Prinzessin Kate und Charlotte im Partnerlook bei der Krönung

Am heutigen Tag wurde Charles (74) offiziell zum König gekrönt. In einer traditionellen Zeremonie in Westminster Abbey hatten sich alle Gäste des Königspaares eingefunden. Unter ihnen befand sich natürlich auch Charles’ Sohn Prinz William (40) mit seiner Familie. Seine Frau Kate, die Prinzessin von Wales (41), stach auch an diesem Tag mit ihrem Outfit hervor. Kate und Prinzessin Charlotte (8) waren sogar etwas im Partnerlook da!

Die britischen Prinzessinnen trugen beide einen silbernen Blumenschmuck im Haar, der an eine Tiara erinnerte. Da die Blumen bei Kate nach oben hin mehr spitz zulaufen, ähnelt ihr Kopfschmuck eher einem Krönchen. Bei ihrer Tochter sind die Blätter etwas kleiner und auch weniger. Charlottes Kopf ziert somit ein glamouröser Haarreif. Trotzdem drücken die royalen Schönheiten mit ihrer edlen, nach hinten gesteckten Frisur ihre Zusammengehörigkeit aus.

Während die Frau des Thronfolgers in den Farben Großbritanniens leuchtet, ist die kleine Prinzessin in ein schickes weißes Kleid gehüllt. Doch nicht nur Kate hat sich in die traditionelle Standesrobe gepackt: Auch William trägt für den feierlichen Anlass seine Uniform.

Anzeige

Getty Images Prinz William mit seiner Frau Prinzessin Kate und ihren Kindern Louis und Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte im Partnerlook

Anzeige

Getty Images Prinz WIlliam, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate während der Krönungszeremonie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de