So gut hat Prinz George seinen Job als Ehrenpage gemacht

Seine Aufgabe hat Prinz George (9) ganz großartig ausgeführt! Gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern nahm er an der Krönung seines Großvaters König Charles (74) teil. Bei der Zeremonie wurde dem Mini-Royal eine ehrenvolle Rolle zugewiesen: Der älteste Sprössling von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) durfte mit anderen Ehrenpagen den Umhang des Monarchen durch die Westminster Abbey tragen. So toll hat George seinen Job als jüngster Page in der Krönungsgeschichte gemacht!

Total souverän und professionell schritt der Neunjährige mit den anderen Jungs durch die imposante Kirche – alle Augen waren dabei aufmerksam auf ihn und Charles gerichtet. Doch George ließ sich von den zahlreichen Zuschauern nicht beirren und stand stramm wie ein wahrer Profi! Von Aufregung oder Nervosität war bei dem Blondschopf also keine Spur zu sehen!

Doch was wäre solch ein Ereignis ohne Prinz Louis (5)? Für einen kurzen Moment schien der Kleine von der Müdigkeit übermannt worden zu sein und ließ sich zu einem Gähnen hinreißen. Auch sein Bruder George sorgte für einen süßen Augenblick, als er kurz seine Zunge rausstreckte!

