Spricht Taylor Swift bei Konzert geheime Botschaft an Matty?

Wem galten ihre Worte? Taylor Swift (33) soll sich vor einigen Monaten von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32) getrennt haben. Seit ein paar Tagen brodelt die Gerüchteküche um ihr Liebesleben aber wieder gewaltig: Die Sängerin soll den The-1975-Frontmann Matty Healy (34) daten. Bei ihrem Konzert in Nashville am Freitagabend war der Musiker nun sogar im Publikum. Während ihres Auftritts hauchte Taylor auch einige süße Worte – waren diese an Matty gerichtet?

Auf TikTok kursieren einige Videos, auf denen der besondere Moment zu sehen ist. "Es geht um dich. Du weißt, wer du bist. Ich liebe dich", formte die 33-Jährige während ihres Konzerts wortlos mit ihrem Mund und strich sich dabei lasziv durch ihre Haare. An wen genau ihre Nachricht gerichtet war, ist aber nicht zu erkennen. Matty stand allerdings währenddessen im VIP-Bereich der Arena. Aufmerksame Fans zogen deshalb auch direkt einen interessanten Vergleich: Vor zwei Tagen hatte der Brite bei einem Auftritt seiner Band fast dieselben Worte ins Publikum geraunt.

Das Taylors Liebesbotschaft für den 34-Jährigen war, wäre sehr gut möglich. Ein Insider hatte vor Kurzem gegenüber The Sun behauptet, dass das mutmaßliche Paar plane, ihre Beziehung während des Tourstopps in Nashville publik zu machen. Ihre Idee sei, "dass sie ihre Romanze mit einer Art von [...] öffentlicher Liebesbekundung bestätigen. Es wird aber nichts Kitschiges sein."

