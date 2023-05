Dieses Schmuckstück fehlte bei Prinzessin Kates Outfit!

Sie änderte ihr Outfit wohl noch mal ab! Am Samstag stand König Charles' (74) feierliche Krönungszeremonie an. Zu diesem Anlass schmissen sich die Mitglieder der Royal-Family ordentlich in Schale! Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) zeigten sich in traditionellen Roben. Die Schwiegertochter des Königs trug eine blau-weiß-rote Robe und einen silberfarbenen Blumenschmuck auf dem Kopf. Doch ein kleines Detail fehlte bei Kates Outfit!

Wie Mirror berichtet, hätte Kate um den Hals wohl eine ganz besondere Kette tragen sollen – die Festoon Necklace von Queen Elizabeth II. (✝96). Diese hatte das Schmuckstück von ihrem Vater, König George VI. erhalten. Das Collier besteht aus drei Strängen mit 105 Diamanten, die aus der Kronensammlung von Georges Mutter stammen. Weshalb Kate das Accessoire nicht trug, ist jedoch unklar. Dennoch wird vermutet, dass es entfernt wurde, um ihren edlen Mantel nicht zu erdrücken.

Dennoch trug Kate ein ganz besonderes Erbstück an ihrem Körper und zollte damit der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) Tribut. Dabei handelte es sich um Perlen- und Diamantohrringe, die ihre Schwiegermutter einst getragen hatte.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit der Festoon Necklace

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis, König Charles' Krönung

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

