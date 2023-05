So half Christina Luft ihrem Luca Hänni bei "Masked Singer"

Sie unterstützen sich gegenseitig! Seit mehreren Wochen versteckte sich der Sänger Luca Hänni (28) in der Rate-Show The Masked Singer unter dem Kostüm des Schuhschnabels. Mit seinen Performances sang er sich bis ins Finale und wurde schließlich zum Sieger der Staffel erklärt! Seine Freundin Christina Luft (33) tanzte während seiner Show-Teilnahme als Profitänzerin in der Tanzshow Let's Dance übers Parkett. Jetzt verriet Luca gegenüber Promiflash, wie Christina ihn dennoch unterstützte.

"Sie hat mir nach jedem Auftritt, also sechs Wochen lang, Feedback geschrieben und Sprachnachrichten geschickt", plauderte der DSDS-Sieger aus. Außerdem erklärte er: "Da wurde ich sehr gut unterstützt und auch mit ehrlicher Meinung. Sie hat sich für mich sehr gefreut. Da war sie auf jeden Fall sehr am Start." Diese Unterstützung habe Luca sehr genossen.

Während seiner Teilnahme bei "The Masked Singer" musste Luca seine Identität so gut es ging versteckt halten, denn niemand durfte wissen, wer sich unter dem prunkvollen Kostüm verbirgt. Dennoch war Christina in das Geheimnis eingeweiht: "Man muss es sagen, weil man sich dann doch irgendwie organisieren muss. Sie hatte am Freitag Liveshow und ich am Samstag."

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni, September 2021

ProSieben/Willi Weber Luca Hänni, "The Masked Singer"-Sieger 2023

