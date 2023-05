Diesen skurrilen Spitznamen trägt Prinz William zu Hause!

Man muss auch über sich selbst lachen können! Dass sich die Mitglieder der Royal-Family hinter verschlossenen Palasttüren den ein oder anderen niedlichen Spitznamen geben, ist schon länger bekannt. Auch die jüngsten Royals scheinen ihre Liebe für das Vergeben solcher Kosenamen bereits für sich entdeckt zu haben. Prinz William bekam von seinen Kindern Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (8) nämlich ein besonders skurriles Exemplar verpasst!

Alles begann mit dem Auftritt des britischen Fernsehkochs Ainsley Harriott in der "Radio 1"-Show, die Prinz George und Prinzessin Charlotte mitanhörten. Ainsley scherzte darin über die Zubereitung von Fisch in der Badewanne, worüber die kleinen Royals sehr amüsiert waren. Dabei verwendete der Fachmann den Begriff "poachy", was übersetzt so viel wie "pochiert", "aufgeweicht" oder "sumpfig" bedeutet. Wenige Wochen später war William in derselben Show zu Gast und erzählte, wie begeistert seine Kinder von dem Interview rund um die Badewannen-Fische gewesen seien.

In Reaktion auf Prinz Williams Radioauftritt richtete der Fernsehkoch ein öffentliches Statement an den Royal, das er mit den Worten "Poachy, poachy, poachy" beendete. George und Charlotte waren über die Nachricht sehr erfreut und begannen daraufhin damit, ihren Vater mit dem Spitznamen "Poachy" anzusprechen. Auch wenn Ainsley befürchtet, Prinz William könnte ihm dies vielleicht übel nehmen, ist davon auszugehen, dass auch der Thronfolger im Grunde darüber lachen kann!

Getty Images Prinz William, August 2022

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis

