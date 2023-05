Knapp: Wer gewinnt heute bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Konnten sie wieder den Sieg holen? Heute Abend traten Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) wieder einmal gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an, um sich 15 Minuten Sendezeit zu erspielen. In der dritten Folge der sechsten Staffel von Joko & mussten sie ihr Talent wieder in so einigen Geschicklichkeitsspielen beweisen. Konnten Joko und Klaas auch dieses Mal wieder den Sieg erkämpfen?

In sieben Aufgaben musste das berühmte Duo sein Können wieder einmal unter Beweis stellen. Dafür schickte der Sender wieder einmal so einige Stars und Sternchen in den Ring. Unter anderem lieferten sich Joko und Klaas in Spielen wie "Türschlusspanik" oder "Lieferambo" Battles gegen Herbert Grönemeyer (67) und Kai Pflaume (55). Zu Anfang der Sendung hatte es noch ziemlich schlecht für Joko und Klaas ausgesehen, doch am Ende konnten sie sich für das Finale drei Vorteile sichern. Die brachten Joko und Klaas am Ende jedoch nichts – sie scheiterten nämlich in der letzten Runde. Damit müssen die beiden am Sonntag ihre Strafe antreten und am Muttertag den gesamten Tag über Grüße von Zuschauern vorlesen.

Ihre Strafe von vor zwei Wochen hatten Joko und Klaas vergangenen Samstag antreten müssen. Das TV-Duo hatte die Krönung von Charles (74) eine Stunde lang kommentieren müssen. Dass die beiden Moderatoren das Ereignis ins Lächerliche gezogen hatten, hatten einige Zuschauer allerdings nicht unbedingt angemessen gefunden. "Es ist ein erbärmliches Schauspiel, was ihr da abliefert. Weder von Intelligenz noch von Witz eine Spur", hatte sich einer von vielen Usern auf Instagram empört.

Getty Images Joko Winterscheidt im September 2022

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Juni 2022

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt

