"Ratlos": Vanessa Hudgens ist gestresst von Hochzeitsplanung

Vanessa Hudgens (34) wächst die Hochzeitsplanung offenbar über den Kopf! Die einstige High School Musical-Darstellerin geht seit etwa zweieinhalb Jahren mit dem Baseballspieler Cole Tucker (26) durchs Leben. Nach zahlreichen Spekulationen hatten die Turteltauben im Februar eine schöne Ankündigung gemacht: Mit Bildern aus Paris gaben sie ihre Verlobung bekannt. Nun spricht Vanessa ganz offen darüber, dass die Vorbereitungen für den großen Tag ihr wirklich viel abverlangen.

In der "The Drew Barrymore Show" wird die 34-Jährige auf die bevorstehende Trauung angesprochen. "Es ist schwer", verrät Vanessa. Auf die Frage, was das Problem sei, erklärt die Schauspielerin: "Ich weiß nicht, es ist schwierig, einen Veranstaltungsort zu finden. Ich bin wirklich ratlos." Außerdem fügt sie hinzu: "Ich möchte einfach durchbrennen." Ihrem Partner hingegen sei alles egal, solange seine Liebste glücklich ist.

Trotz der stressigen Zeit liebt die Beauty es, verlobt zu sein. "Man fühlt sich so sicher. Das ist das Beste überhaupt. Ich liebe es, eine Verlobte zu sein", hatte sie zuletzt gegenüber Today ausgeplaudert. Auch sei sie sich von Beginn an sicher gewesen, dass Cole der Richtige für sie ist: "Nach unserem ersten gemeinsamen Wochenende rief ich meine Schwester an und sagte: 'Ich glaube, ich habe gerade meinen zukünftigen Ehemann gefunden.'"

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2023

Getty Images Cole Tucker, Sportler

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022

