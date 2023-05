Darum lag "Ex on the Beach"-Yasin nicht neben Carina im Bett

Carina Nl hatte ihre Gründe! Bei der Are You The One?-Bekanntheit und Yasin Mohamed (31) geht es heiß her: Die beiden nehmen an der aktuellen Staffel von Ex on the Beach teil, wo es zwischen den Realitystars schnell funkte. Doch nachdem die Blondine verboten hatte, dass der Münchner neben ihr im Bett schläft, machte er es sich bei seiner Ex bequem. Die Folge: Er und Paulina Ljubas (26) hatten Sex. Carina verriet, warum sie Yasins Nähe in der Nacht nicht zulassen wollte.

Via Instagram-Story beantwortete die Beauty die Fragen ihrer Fans. Einer von ihnen wollte wissen, weshalb Yasin nicht neben ihr schlafen durfte. "Ich habe an dem Abend zu Yasin gesagt, dass ich aus Respekt Paulina gegenüber nicht neben ihm schlafe", erklärte Carina daraufhin. Sie habe Rücksicht auf die Gefühle der 26-Jährigen genommen: "Weil sie an dem Abend so gelitten hat. Und dann habe ich zu Yasin gesagt, 'wenn du wirklich neben mir schlafen willst, dann kannst du noch eine Nacht warten'. Das war der wahre Grund."

Was zwischen den beiden noch passiert, bleibt abzuwarten. Trotz seiner heißen Nummer mit Paulina scheint Yasin noch immer an der Influencerin zu hängen. In einem Interview mit Promiflash hatte er verraten, dass er seit Tag eins an ihr interessiert war: "Ich fand Carina optisch einfach mega ansprechend und ihre lockere und coole Art ist mir direkt von Anfang an positiv aufgefallen."

Carina, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Carina, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Carina Nl, Juli 2022

