Süßer Cameo: König Charles und Camilla bei ESC-Halbfinale

Am Samstag ist es endlich so weit! Das Finale des 67. Eurovision Song Contests in Liverpool steht an. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren – und wurden sogar vom Königshaus abgesegnet. Der frischgebackene König von England und seine Gattin besuchten den Austragungsort bereits vor wenigen Tagen. Und nicht nur das: König Charles (74) und seine Camilla (75) waren nun auch Teil des Halbfinales!

In einem kurzen Video, das zu Beginn des Halbfinales bei BBC One zu sehen war, hatten die beiden Royals einen kurzen Cameoauftritt. Der Clip zeigt einen kleinen Jungen, der aufgeregt erfährt, dass der Wettbewerb in seiner Stadt ausgetragen wird. Nach einem Schnitt auf die Arena sieht man Charles und Camilla, die zufrieden lächeln und nicken, während verschiedene Punkte einer Checkliste abgehakt werden.

Ihren Outfits nach zu urteilen, war dieses Video Ende April bei ihrem Besuch in der M&S Bank Arena aufgezeichnet worden. Dort hatten die beiden feierlich die Beleuchtung und Inszenierung der Bühne erstrahlen lassen. Auch die diesjährige britische Kandidatin Mae Muller (25) hatten sie kennengelernt.

König Charles III., 2023

Königin Camilla und König Charles, Krönungskonzert

Mae Muller, Königin Camilla und König Charles, April 2023

