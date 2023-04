König Charles und Camilla enthüllen ESC-Bühne in Liverpool

Großbritannien bereitet sich auf den Eurovision Song Contest vor! Im vergangenen Jahr hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra den Musikwettbewerb gewonnen. Doch aufgrund des andauernden Krieges kann die Veranstaltung dieses Jahr nicht im Siegerland stattfinden und wurde nach Liverpool verlegt. Dennoch soll der Fokus auf die Ukraine liegen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Fernsehereignis auf Hochtouren und werden sogar vom Königshaus abgesegnet: König Charles (74) und Queen Consort Camilla (75) präsentieren den Austragungsort des diesjährigen ESC!

Wie DailyMail berichtet, besuchten die beiden Royals die M&S Bank Arena in Liverpool, wo am 13. Mai 2023 das Finale des Musikwettbewerbs stattfinden wird. Dabei hatten sie die Ehre, erstmals die Beleuchtung und Inszenierung der Bühne zu präsentieren, die wie immer in bunten Farben erstrahlte. In diesem Jahr symbolisieren Herzen in Pink, Blau und Gelb das gemeinsame Erleben von Musik. Charles und Camilla trafen nicht nur zahlreiche Moderatoren, Vorstandsmitglieder und Mitwirkende des Kreativteams, sondern lernten auch die britische Teilnehmerin Mae Muller kennen. Sie wird das Gastgeberland mit ihrem Lied "I Wrote A Song" vertreten.

Zurzeit sind alle Augen auf den britischen Royal gerichtet, denn eine Woche vor dem Eurovision Song Contest wird er bei seiner Krönungszeremonie erst offiziell den Titel als König annehmen. Vor diesem Ereignis soll der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) Angst bekommen haben. Palast-Quellen hatten berichtet, dass seine Frau deshalb "wütend wurde und ihrem unglücklichen Ehemann befahl, sich zusammenzureißen". Da sie als Kraftquelle und Ruhepol des Monarchen gilt, hatte er diese Ansage womöglich gebraucht, um sich zu beruhigen.

Getty Images Mae Muller, König Charles und Queen Consort Camilla

Getty Images König Charles in Hamburg

Getty Images König Charles III. und seine Gattin Camilla während eines Besuches in Schottland

