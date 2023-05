Nach Trennung: Shakira und Söhne suchen neues Haus in Miami

Nun kehrt sie Barcelona endgültig den Rücken. Sängerin Shakira (46) und ihr Partner Gerard Piqué (36) hatten sich vergangenes Jahr getrennt. Ganze zehn Jahre waren die zwei ein Paar. Der Fußballer soll sie wegen seiner Affäre mit der weitaus jüngeren Praktikantin Clara Chia Martí verlassen haben. Jetzt lässt die "Hips Don't Lie"-Interpretin ihre spanische Heimat hinter sich. Gemeinsam mit ihren Söhnen sucht Shakira nun nach einem neuen Zuhause in Miami!

Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, sieht man Shakira mit ihren Söhnen Milan Piqué Mebarak (10) und Sasha Piqué Mebarak (8) einige zum Verkauf stehende Häuser in Miami besichtigten. In der Magic City will die Tänzerin nun einen Neuanfang wagen. Laut The Sun sollen ihre Kinder sogar schon in der Schule angemeldet sein – jetzt fehlt eigentlich nur noch die richtige Immobilie...

Dieses Wochenende wird Shakira eine ganz besondere Ehre zuteil! Am 6. Mai wird die 46-Jährige als erste Frau mit Billboards "Latin Women in Music"-Auszeichnung geehrt! Die besondere Preisverleihung wird im Watsco Center der University of Miami stattfinden. Neben ihr werden unter anderem auch die mexikanische Musikerin Ana Gabriel und die argentinische Pop-Sängerin Emilia Mernes (26) ausgezeichnet.

