Trotz Vertrauensbruch: Kate Merlan mit Jakub beim Beauty-Doc

Kann er Kate Merlans (36) Vertrauen zurückgewinnen? Jakub Merlan-Jarecki (27) hatte das Tattoomodel nach etwa einem Jahr Beziehung geheiratet. Doch nach wenigen Monaten gingen die beiden wieder getrennte Wege. Seit ihrer Annäherung bei Prominent getrennt versuchen sie weiter an ihrer Ehe zu arbeiten. Der einstige Fußballprofi scheint aber bereits eine weitere Chance verspielt zu haben. Obwohl er ihr Vertrauen missbraucht haben soll, will die Beauty es wohl weiterhin versuchen: Kate und Jakub lassen sich zusammen Botox spritzen!

In ihrer Instagram-Story verkündet die TV-Bekanntheit: "So, heute ist Jakub auch mal wieder dran mit Botox, weil ich finde, das sieht schon wieder bisschen verschrumpelt aus." Dazu teilt sie auch mehrere gemeinsame Selfies. Lässig posieren die Realitystars auf einer Arztliege. Darauf folgen Videos, in denen sie sich über die Nervosität ihres Noch-Ehemanns lustig macht. "Wieder die Hose voll geschissen?", fragt sie, doch die Ärztin findet, er sei "viel mutiger als die letzten Male".

Mit ihrer neckischen Art scheint Kate ihre Follower daran zu erinnern, dass sie und Jakub weiterhin getrennt sind und er noch daran arbeiten muss, ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Dieses soll er während eines Mallorca-Urlaubs missbraucht haben. Dennoch erklärte er: "Eins haben wir in diesem Gespräch geklärt: Wir wollen jetzt einfach an einem Strang ziehen, […] ohne ständiges Hin und Her."

Instagram / katemerlan Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan

RTL / Frank Fastner Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

