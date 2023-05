"Ein europäisches Mädchen!": Rita Ora erfüllt sich ESC-Traum

Manchmal werden Träume wahr! Die in Großbritannien aufgewachsene Sängerin Rita Ora (32) durfte beim ersten Semifinale des Eurovision Song Contests 2023 in Liverpool auf der Bühne stehen. Dabei trat sie jedoch nicht als Teilnehmerin an, sondern performte ein Medley ihrer Hits sowie ein Cover des "Fatboy Slim"-Songs "Praise You", nachdem alle Beiträge des Abends vorgestellt worden waren. Zuvor hatte die Sängerin erklärt, wieviel ihr die Mitwirkung beim ESC bedeuten würde, denn: Rita identifiziert sich als Europäerin!

Die Musikerin sei mit dem Eurovision Song Contest aufgewachsen, wie sie der dpa verriet. Der jährliche Songwettbewerb sei stets ein großes Event gewesen, für das sich ihre Familie vor dem Fernseher versammelt hätte. Auch wenn Rita als international gefeierter Star auf der ganzen Welt zu tun hat, so ist sie noch immer stark mit ihren Wurzeln verbunden und erklärt: "Ich bin ein europäisches Mädchen!"

Geboren worden war die Beauty 1990 übrigens im heutigen Kosovo, ehe ihre Familie nach Großbritannien ausgewandert ist. Dort hat Rita dann ihre Liebe zur Musik und zum Eurovision Song Contest entdeckt, von dem sie bis heute ein großer Fan ist: "Der Wettbewerb ist enorm, denn ganz Europa ist vertreten und es gibt dort so viele Talente." Es scheint wohl ganz so, als hätte sich Rita mit ihrem Auftritt einen großen Traum erfüllt!

Getty Images Rita Ora auf der Bühne beim ESC 2023 in Liverpool

Getty Images Rita Ora beim ESC 2023 in Liverpool

Getty Images Rita Ora, Popstar

