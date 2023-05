Jetzt bekannt: Das ist der Name von Rihannas und A$APs Sohn!

Lange Zeit hüteten sie das Geheimnis! Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) sind derzeit wohl so glücklich wie nie zuvor. Beruflich feiern die beiden große Erfolge und auch privat läuft es bei dem Musikerpaar so richtig gut. Im Februar hatte Rihanna während ihres Auftritts beim Super Bowl bekannt gegeben, dass A$AP und sie ihr zweites Kind erwarten. Sie haben bereits einen Sohn, der auch regelmäßig auf dem ein oder anderen Paparazzi-Schnappschuss zu sehen ist. Sein Name war bisher unbekannt, doch das änderte sich laut Daily Mail jetzt: Der Knirps hört angeblich auf den Namen RZA Athelston Mayers!

