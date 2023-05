Nach Flirtereien: Nico macht auf "Temptation Island"-Polizei

Will Nico Legat sich jetzt etwa ändern? Gemeinsam mit seiner Freundin Sarah Liebich stellt der Sohn von Thorsten Legat (54) bei Temptation Island seine Treue unter Beweis. Bislang gab Nico ordentlich Gas und flirtete, was das Zeug hält. Wie sehr Sarah von dem Verhalten ihres Freundes enttäuscht ist, sah Nico dann bei den Lagerfeuern. Doch hat er sein Fehlverhalten nun eingesehen? Nico versucht jetzt seinen Mitkandidaten Adrian vom Flirten abzuhalten!

"Wir dürfen nicht übertreiben!", stellt der Realitystar gegenüber Adrian entschlossen klar. Dass der 24-Jährige nun mit Justyna statt Melissa (26) anbandelt, scheint für Nico ein Erfolg zu sein: "Die Bilder zeigen halt extrem, dass er immer nur auf die Melissa fokussiert ist. Deswegen bin ich froh, dass er ein bisschen Abwechslung hat", erklärt er gegenüber der Verführerin Siria. Diese scheint Nicos Gedankengänge allerdings nicht nachvollziehen zu können: "Er macht doch einfach die gleichen Dinge wie mit der anderen Frau!"

Dass Adrian und Justyna dann unter vier Augen in der Küche reden, passt Nico dennoch nicht: "Adrian schiebt wieder ein bisschen einen Film mit Justyna. Ich habe ein bisschen Angst. [...] Er übertreibt ein bisschen", erklärt er gegenüber Adam und Melissa. Die blonde Verführerin hat eine ganz klare Meinung zu dem Verhalten der TV-Bekanntheit: "Ich habe das Gefühl, dass Nico probiert, alle Männer im Zaum zu halten." Laut der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin sollten alle Männer selbst auf sich und ihr Verhalten achten.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

RTL Adrian Loevenich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

RTL Melissa, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de